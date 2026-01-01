Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Soundtrack

Soundtrack

988 views

Song of the Year

Song of the Year

215 views

Tagalog accoustic

Tagalog accoustic

47K views

Almost Prime

Almost Prime

374 views

A Time, and A Place

A Time, and A Place

312 views

자기전

자기전

174 views

Soundtracks

Soundtracks

419 views

Broadway

Broadway

317 views

musicals

musicals

201 views

October walk out

October walk out

17K views

Music from Movies

Music from Movies

2K views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

8.9K views

잔잔

잔잔

441 views

Fantasy with Werewolves

Fantasy with Werewolves

254 views

kdrama ost – ballad vers

kdrama ost – ballad vers

517 views

cartoon songs

cartoon songs

270K views

Moms Playlist

Moms Playlist

428K views

James Bond (007) Official Soundtrack

James Bond (007) Official Soundtrack

1.3K views

Trivia songs

Trivia songs

701 views

poppy's party playlist

poppy's party playlist

106K views

OPM

OPM

17K views

Musical

Musical

2.5K views

잔잔

잔잔

157 views

Playlist of Joy!

Playlist of Joy!

5.6K views

safe to play at work

safe to play at work

574 views

Halloween

Halloween

13K views

Favorites - Soft Instrumental

Favorites - Soft Instrumental

565 views

Musicals

Musicals

918 views

Disney

Disney

38K views

Instrumental Pt. 3: Piecefull

Instrumental Pt. 3: Piecefull

906 views

summer

summer

116 views

Mellow'ish good tunes

Mellow'ish good tunes

683 views

Movie Magic

Movie Magic

1K views

도요한

도요한

1.6K views

[My] Instrumentals

[My] Instrumentals

452 views

Best of Bond ... James Bond

Best of Bond ... James Bond

534 views

드라마

드라마

23K views

блестящие находки

блестящие находки

82K views

Вечірка для малечі

Вечірка для малечі

62K views

Cinematic Soundtrack

Cinematic Soundtrack

6.2K views

OPM

OPM

3.8K views

좋아하는 곳

좋아하는 곳

967 views

OPM Songs

OPM Songs

50K views

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

697 views

Movie songs

Movie songs

28K views

Best of Broadway

Best of Broadway

57K views

School music

School music

732 views

cosmic horror/lovecraftian horror

cosmic horror/lovecraftian horror

341 views

Pop

Pop

9.7K views

Disney

Disney

87K views