J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
80's Japanese Music

80's Japanese Music

12K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

389 views

アイドル

アイドル

345 views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

397 views

ニューリリース

ニューリリース

757 views

最高の曲

最高の曲

45K views

昭和ヒット

昭和ヒット

216K views

懐ソン３

懐ソン３

83K views

アニソン

アニソン

21K views

いろいろ

いろいろ

547 views

マイベスト

マイベスト

3.4K views

音楽

音楽

66K views

最新曲

最新曲

386 views

はなぴよ

はなぴよ

1.1K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

21K views

ドライブ

ドライブ

38K views

J-ポップ

J-ポップ

14K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

313 views

うた

うた

6.6K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

843 views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

133 views

リミックス

リミックス

943 views

お気に入り

お気に入り

2.4K views

まこと

まこと

972 views

大好きな曲

大好きな曲

315 views

プレイリスト

プレイリスト

1.5K views

90年代

90年代

4K views

カラオケ2 歌えない

カラオケ2 歌えない

4.4K views

青春ベスト

青春ベスト

18K views

オススメ

オススメ

2.6K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

767 views

ドライブ用

ドライブ用

322 views

春ドラマ

春ドラマ

402 views

最新好きな曲

最新好きな曲

37K views

聴きたい曲

聴きたい曲

166 views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

32K views

いい曲

いい曲

215 views

カラオケ

カラオケ

471 views

やっぱ80年代

やっぱ80年代

6.5K views

懐かしい

懐かしい

9.9K views

お気に入り

お気に入り

11K views

カラオケ

カラオケ

5.5K views

アイドル

アイドル

578 views

プレイリスト

プレイリスト

2.9K views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

767 views

Playlist 2026spr.

Playlist 2026spr.

1.3K views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

110 views

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

326 views

好きな曲

好きな曲

135 views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

1.9K views